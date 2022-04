Un député britannique révèle être transgenre, une première dans l'histoire politique du pays

Victime de chantage, un député conservateur britannique, Jamie Wallis, a révélé mercredi 30 mars être trans. Il devient le premier politique du pays à déclarer ouvertement sa transidentité, suscitant des messages de soutien de la part de ses collègues et même du Premier ministre Boris Johnson.

«Je suis trans. Ou pour être plus précis, je veux l'être. On m'a diagnostiqué une dysphorie de genre et je me sens comme ça depuis que je suis très jeune», a témoigné Jamie Wallis, dans une déclaration très personnelle publiée sur Twitter.

«Je n’avais aucune intention de partager cela avec vous», a déclaré le député de 37 ans, qui représente le siège du sud du Pays de Galles de Bridgend et Porthcawl. Ajoutant qu'il avait «toujours imaginé qu'il quitterait la politique bien avant de l’avoir dit à haute voix.»

Mais Jamie Wallis a également confié qu'il n'allait «pas bien» après avoir été victime de chantage et violé par une personne rencontrée en ligne, estimant qu'il était temps pour lui de révéler la vérité.

Ce message a été publié après un rassemblement de députés conservateurs lors duquel Boris Johnson s'est moqué de son adversaire travailliste Keir Starmer qui avait peiné récemment à répondre à des questions au sujet des transgenres. D'ailleurs, le premier ministre a tenu à saluer «l'immense dose de courage» qu'il a fallu au député pour «raconter cette histoire très intime».

Sharing this very intimate story would have taken an immense amount of courage. Thank you @JamieWallisMP for your bravery, which will undoubtedly support others.





The Conservative Party I lead will always give you, and everyone else, the love and support you need to be yourself. https://t.co/Y7VjQOMgkO

— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 30, 2022