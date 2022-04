Fusillade dans le métro à New York : au moins 23 blessés, le suspect identifié

Au moins 23 personnes ont été blessées par la fusillade dans le métro new-yorkais, à Brooklyn. Un suspect, toujours recherché par les forces de l'ordre, a été identifié.

La police de New York a partagé sur ses réseaux sociaux des photos du suspect, identifié comme étant Frank James, un homme de 62 ans.

This is Frank James who is a person of interest in this investigation. Any information can be directed to @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/yBpenmsX67

— NYPD NEWS (@NYPDnews) April 12, 2022