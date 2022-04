Fusillade à New York : ce que l’on sait du suspect

Un homme a ouvert le feu dans le métro new-yorkais ce mardi 12 avril, blessant 23 personnes. La police poursuit sa traque.

Le tireur a été décrit par la police comme «un homme noir» mesurant environ 1,65 m, «de forte corpulence», portant un «gilet vert et orange de chantier» et un sweat-shirt à capuche gris.

Les premiers éléments de l'enquête semblent indiquer qu'il a prémédité son passage à l'acte. Sur place, les enquêteurs ont retrouvé une arme à feu, un sac contenant une petite hache, deux bombes fumigènes et des feux d'artifice, ainsi qu'une clé de véhicule. Cette dernière a permis à la police de remonter jusqu'à une camionnette du loueur américain U-Haul, récemment louée et abandonnée dans Brooklyn.

This is Frank James who is a person of interest in this investigation. Any information can be directed to @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/yBpenmsX67

— NYPD NEWS (@NYPDnews) April 12, 2022