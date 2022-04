Fusillade dans le métro à New York : le suspect interpellé

Au moins 23 personnes ont été blessées par la fusillade dans le métro new-yorkais, à Brooklyn. Un suspect a été interpellé ce mercredi.

La police de New York avait partagé sur ses réseaux sociaux des photos du suspect, identifié comme étant Frank James, un homme de 62 ans.

This is Frank James who is a person of interest in this investigation. Any information can be directed to @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/yBpenmsX67

— NYPD NEWS (@NYPDnews) April 12, 2022