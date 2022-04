Cuba Gooding Jr : l’acteur reconnaît avoir embrassé une femme de force

L'acteur Cuba Gooding Jr. a plaidé coupable mercredi d'avoir embrassé de force une femme dans une discothèque de New York en 2018.

Ses aveux sont intervenus près de trois ans après son arrestation. L'affaire avait connu plusieurs retards, ses avocats cherchant à obtenir une réduction de peine voire un non-lieu. Cuba Gooding Jr, 54 ans, avait en fait été accusé d'avoir violenté trois femmes différentes dans divers établissements nocturnes de Manhattan en 2018 et 2019, mais n’a plaidé coupable que pour une seule de ces allégations.

La star reconnait les faits «les plus graves», à savoir avoir embrassé de force une femme dans une boîte de nuit en septembre 2018, a déclaré un porte-parole du procureur de district. Cette reconnaissance entrerait dans le cadre d'un accord avec les procureurs, qui en échange auraient promis de lui épargner toute peine de prison immédiate. «Il a reconnu un chef d'accusation selon lequel il a embrassé une serveuse sans son consentement», a dit l’avocat de l’acteur. «Toutes les autres accusations ont été rejetées», a-t-il ajouté. «Dans six mois, s'il évite les ennuis, cette accusation sera retirée et il n'aura pas de casier judiciaire à la fin de tout ceci», a-t-il précisé selon des propos rapportés par l’AFP.

L'avocate Gloria Allred, qui représente la femme non identifiée dans une plainte au civil, a déclaré que les demandes visant à ce que d'autres victimes présumées puissent témoigner dans l'affaire – au motif qu'elles ont fait l'objet d'un comportement similaire – avaient été rejetées par le juge. Elle a assuré que son cabinet continuerait «de plaider notre affaire au civil contre Cuba Gooding Jr. devant le tribunal fédéral de New York au nom de notre courageuse cliente», et qu'elle espérait «un résultat juste dans le cadre de cette plainte».

une autre inculpation

«Je m'excuse de ne pas avoir fait en sorte que personne ne se sente touché de manière inappropriée», a déclaré l’acteur à sa sortie du tribunal rapporte le New York Times.

Le juge fédéral de Manhattan aurait en revanche décliné l'offre de Gooding de rejeter une poursuite civile de 6 millions de dollars intentée par une femme qui a déclaré qu’il l'avait violée deux fois en 2013, à l'hôtel Mercer, dans le quartier de SoHo à Manhattan.

Le nom du comédien s’ajoute à la longue liste de personnalités condamnées à la faveur du mouvement #MeToo, notamment avec la chute en 2020 du producteur «roi» d'Hollywood Harvey Weinstein, envoyé pour 23 années en prison, ou avec le procès qui a reconnu coupable le chanteur de R&B R.Kelly d'avoir mis en place un «système» d'exploitation sexuelle de jeunes femmes, dont des mineures.

Beaucoup moins sollicté depuis les accusations qui ont pesé contre lui, Cuba Gooding Jr s'est fait plutôt rare ces dernières années. Il avait remporté l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour son rôle dans la comédie romantique Jerry Maguire en 1996, et avait notamment joué vingt ans plus tard dans la série The People v. O.J. Simpson.