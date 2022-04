La reine Elizabeth II fête aujourd'hui ses 96 ans

La reine Elizabeth II célèbre ses 96 ans ce jeudi, quelques semaines avant de fêter son Jubilé de platine au mois de juin.

Née le 21 avril 1926 à Londres, Elizabeth II a accédé au trône britannique à la mort de son père George VI le 6 février 1952, et a été officiellement couronnée le 2 juin 1953. Son couronnement est par ailleurs le premier à avoir été retransmis à la télévision.

Avec désormais plus de 70 ans de règne, Elizabeth II est le monarque britannique étant resté le plus longtemps sur le trône. De grandes festivités seront par ailleurs organisées du 2 au 5 juin à Buckingham Palace pour fêter le Jubilé de Platine de la reine.

Selon les informations du Mirror, la reine devrait fêter son anniversaire ce jeudi à Sandringham House, l’une des résidences de la famille royale britannique, où résidait par ailleurs le Prince Philip, son époux, décédé il y a un peu plus d’un an. «La Reine a décidé très récemment que pour son anniversaire, elle voulait être aussi proche que possible de son défunt mari et dans un environnement qui était très proche de leurs deux cœurs», a indiqué une source royale à la presse britannique.

La reine retrouve la santé

La reine devrait être rejointe par d’autres membres de la famille royale, mais on ne sait pas encore si le Prince Charles ou le Prince William seront présents. La semaine dernière, le Prince Harry et son épouse Meghan Markle ont profité de leur voyage au Pays-Bas pour faire une halte au Royaume-Uni et visiter la reine, une première depuis plus de deux ans, lorsque le couple avait pris la décision de se mettre en retrait de la famille royale.

Certaines sources ont aussi affirmé au tabloïd britannique que le séjour de la reine à Sandringham House était un signe plutôt encourageant sur son état de santé. Ces derniers mois, elle a en effet dû annuler plusieurs fois certaines de ses représentations publiques en raison de problèmes de santé depuis le mois d'octobre, qui n’ont jamais été rendus publics. Elle avait également attrapé le Covid-19 en février dernier, et s'est dit «épuisée» après avoir contracté l'infection respiratoire. Elle a notamment manqué le service religieux du dimanche de Pâques la semaine dernière, pour la première fois depuis cinquante ans.