Vidéo : une infirmière ukrainienne amputée à cause d’une mine russe se marie à l’hôpital, les images deviennent virales

Ils sont la preuve que l'amour est plus fort que tout. Les images d'un couple de jeunes Ukrainiens dansant le jour de leur mariage sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Et pour cause : la scène se déroule dans un hôpital et la jeune mariée est une infirmière mutilée de guerre.

Capturées par un bénévole d'un hôpital de Lviv (Ouest de l'Ukraine), et relayées sur le compte officiel du parlement ukrainien, on y voit ainsi Oksana, 23 ans, et son époux, Victor, s’étreignant tendrement et dansant sous les applaudissements de leurs proches.

Leur histoire est bouleversante. La jeune Ukrainienne rentrait chez elle avec son compagnon dans la ville de Lysychansk (Est), lorsque le drame s’est produit le 27 mars dernier.

Au cours de leur trajet, l'infirmière a fait un pas fatal et a été surprise par l’explosion d’une mine russe. Si Victor n’a pas été blessé, Oksana, elle, a perdu ses deux jambes et quatre de ses doigts.

A nurse from Lysychansk, who has lost both legs on a russian mine, got married in Lviv. On March 27, Victor and Oksana were coming back home, when a russian mine exploded. The man was not injured, but Oksana's both legs were torn off by the explosion. pic.twitter.com/X1AQNwKwyu

— Verkhovna Rada of Ukraine - Ukrainian Parliament (@ua_parliament) May 2, 2022