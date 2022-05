Guerre en Ukraine : quelques jours après avoir fait sa demande en mariage, un journaliste tué sur le front

Le reporter ukrainien Oleksandr Makhov a été tué par les forces russes ce mercredi 4 mai. Il était devenu célèbre après avoir fait sa demande en mariage en pleine ligne de front ukrainienne.

Le journaliste a été tué par les troupes russes dans la région de Kharkiv, ont annoncé les médias du pays.

Oleksandr Makhov avait ému le monde entier en demandant en mariage sa compagne en pleine guerre.

Reconnu pour sa couverture du conflit dans le Donbass, le reporter ukrainien avait intégré l'armée dès le début de la guerre face aux Russes.

I refuse to believe it... Russia’s ugly war killed Oleksandr Makhov, our colleague, one of the best war reporters here, a veteran, who went to the frontline again since Russia invaded this year. He spoke about his native Donbas and hoped to return home, to Luhansk, so much... pic.twitter.com/rVifRL46Ab

— Iryna Matviyishyn (@IMatviyishyn) May 4, 2022