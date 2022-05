Guerre en Ukraine : une veste de Volodymyr Zelensky vendue aux enchères à Londres pour 105.000 euros

Un soutien financier. Lors d'une vente caritative organisée par l'ambassade ukrainienne au Royaume-Uni à Londres, une veste polaire de Volodymyr Zelensky a été vendue aux enchères pour 90.000 livres sterling, soit 105.000 euros.

Lors de cette soirée qui s'est tenue au Tate Modern de Londres, le président ukrainien s'est exprimé brièvement avant que le Premier ministre britannique ne prenne la parole, rapporte la chaîne CNN.

«Je suis plus certain que l'Ukraine gagnera» face à la Russie, a assuré Boris Johnson, tout en rappelant que son président, Volodymyr Zelensky, est «l'un des plus grands leaders des temps modernes».

Des histoires de bravoure

L'objectif de ces enchères était de récolter des fonds pour soutenir l'Ukraine qui entre dans son 75e jour de guerre. Mais, les organisateurs voulaient également raconter «des histoires de bravoure de ces Ukrainiens qui sont devenus iconiques pendant la guerre», a expliqué sur Twitter, l'ambassadeur ukrainien.

Pendant cette vente, des jouets offerts par la première dame, Olena Zelenska, mais également des photographie de Max Levine dont le corps sans vie a été retrouvé dans la région de Kiev le 1er avril dernier, ont été proposés.

Début avril, Volodymyr Zelensky avait décerné à ce photographe une distinction représentant le courage à titre posthume. Le président ukrainien avait alors remis la médaille à la mère du photographe décédé.