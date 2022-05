Etats-Unis : dix morts dans une fusillade à Buffalo, dans l'Etat de New York

Une nouvelle tragédie aux Etats-Unis. Dix personnes ont été tuées ce samedi 14 mai dans un magasin d'alimentation de Buffalo, dans l'Etat de New York (nord-est du pays), alors qu'un homme armé a ouvert le feu, a annoncé le quotidien local The Buffalo News, citant des sources policières.

«Dix personnes ont été tuées par un homme armé portant un gilet pare-balles et armé d'un fusil très puissant, et trois autres personnes ont été blessées, dont deux très gravement», a indiqué le journal, citant un responsable de la police sur les lieux du drame et une autre source proche de la police.

Sur Twitter, la police de Buffalo a indiqué que l'assaillant avait été interpellé.

BREAKING: BPD on scene of a mass shooting at the Tops in the 1200 block of Jefferson Avenue. Police say multiple people have been struck by gunfire. The shooter is in custody. Motorists and residents are urged to avoid the area.

— Buffalo Police Dept (@BPDAlerts) May 14, 2022