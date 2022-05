Fusillade au Texas : bouleversées, de nombreuses personnalités manifestent leur chagrin et leur colère

Ce mardi 24 mai, dix-neuf enfants âgés d’une dizaine d’années et deux adultes ont été tués dans une fusillade dans une école primaire au Texas. Un drame qui a mis l’Amérique sous le choc et fait réagir de nombreuses personnalités comme Lebron James, Steve Kerr ou encore Taylor Swift.

Lors d’une fusillade dans une école d’Uvalde, au Texas, perpétrée ce mardi par un jeune homme de 18 ans qui a été tué après son assaut, dix-neuf écoliers et deux adultes ont perdu la vie. Le drame, d’une horreur insondable et d’autant plus choquant que les victimes sont des enfants, bouleverse toute la nation américaine et relance une nouvelle fois le débat sur les armes à feu.

De nombreuses personnalités du sport et du divertissement ont manifesté leur vive émotion, une tristesse souvent mêlée de colère. Le basketteur américain LeBron James a pleuré les victimes sur Twitter et a demandé une action concrète afin que soient enfin régulées les armes dans son pays.

My thoughts and prayers goes out to the families of love ones loss & injured at Robb Elementary School in Uvalde, TX! Like when is enough enough man!!! These are kids and we keep putting them in harms way at school. Like seriously "AT SCHOOL" where it's suppose to be the safest! — LeBron James (@KingJames) May 24, 2022

There simply has to be change! HAS TO BE!! .. Praying to the heavens above to all with kids these days in schools. — LeBron James (@KingJames) May 24, 2022

Il a notamment relayé le discours du sénateur Chris Murphy invitant à revoir la politique américaine sur les armes à feu.

Steve Kerr, entraîneur des Warriors de Golden State en NBA, a lui aussi fortement réagi à l’annonce des nombreux enfants morts, lors d’une conférence de presse d’avant match. «Quand allons-nous faire quelque chose ?», a-t-il crié en tapant du poing sur la table. Particulièrement ému, il a lui aussi demandé d’agir pour la régulation des armes à feu aux Etats-Unis.

Ce cri du cœur de Steve Kerr est particulièrement repris sur les réseaux sociaux, notamment par la chanteuse Taylor Swift qui se dit «brisée par les meurtres à Uvalde», Selon elle, les mots de Kerr «sonnent si vrais et sont si profonds».

Filled with rage and grief, and so broken by the murders in Uvalde. By Buffalo, Laguna Woods and so many others. By the ways in which we, as a nation, have become conditioned to unfathomable and unbearable heartbreak. Steve’s words ring so true and cut so deep. https://t.co/Rb5uwSTxty — Taylor Swift (@taylorswift13) May 25, 2022

Dans une séquence enregistrée après son émission diffusée mardi à la télévision américaine, l’animateur James Corden a partagé son chagrin à propos des événements de la journée et sa frustration quant à la façon dont rien ne semble jamais changer en ce qui concerne le problème endémique de la violence armée aux Etats-Unis.

«Quand j’ai déposé mes enfants à l’école ce matin et que le les ai embrassés en leur disant au revoir, cela ne m’a pas traversé l’esprit que cela pouvait être pour la toute dernière fois. Alors la pensée de cet appel téléphonique qui vous apprend que votre enfant est la victime d’une tuerie de masse est pour moi au-delà de la compréhension humaine… Je suis tellement triste pour les familles de ces enfants, le traumatisme des survivants et pour le futur que ces enfants ne verront jamais…», a-t-il dit avant d’évoquer cette Amérique qui avec ce «problème» des armes est «le pays le plus arriéré du monde».

James comments on the horrible events that occurred in Uvalde, Texas pic.twitter.com/62wdzI1Miw — The Late Late Show with James Corden (@latelateshow) May 25, 2022

Matthew McConaughey, qui est né dans cette ville d'Uvalde et dont la mère était enseignante, a de son côté publié un long communiqué sur Twitter. «Comme vous le savez il y a eu une nouvelle tuerie de masse aujourd’hui, cette fois dans ma ville d’Uvalde au Texas. Une fois encore nous avons tragiquement prouvé que nous avons échoué à être responsables vis-à-vis des droits que nous accordent nos libertés, a commencé par regretter l’acteur. Chaque Américain doit se regarder plus longuement et profondément dans le miroir et se demander : ‘Que valons-nous réellement ? Comment réparons-nous le problème ? Quels petits sacrifices individuels peut-on prendre individuellement aujourd’hui pour assurer meilleure santé et sécurité à la nation ?’ Nous ne pouvons pas une nouvelle fois faire des excuses et accepter ces tragiques réalités comme statu quo», a-t-il insisté.

«En tant qu’Américains, Texans, mères et pères, il est temps de réévaluer et de renégocier nos envies par rapport à nos besoins. Il faut revoir nos valeurs et trouver un terrain d’entente maintenant que cette réalité américaine est devenue le problème de nos enfants», a-t-il poursuivi, avant de faire le vœu qu’une telle horreur ne se reproduise plus jamais. «C’est une épidémie que nous pouvons contrôler, et peu importe de quel côté nous nous trouvons, nous savons tous que nous pouvons mieux faire. Nous devons mieux faire. L’action doit être menée pour qu’aucun parent ne doive vivre ce que les parents d’Uvalde et les autres avant ont enduré».

La fusillade a évidemment aussi suscité de vives réactions à la Maison Blanche. Quelques heures après le drame, le président Joe Biden s'est exprimé le visage marqué par l'émotion. «J'espérais en devenant président ne pas avoir à faire cela», a-t-il lancé. «Quand, pour l'amour de Dieu, allons-nous affronter le lobby des armes ?», a poursuivi le président américain dans son allocution solennelle, se disant «écoeuré et fatigué» face à la litanie des fusillades.

La cheffe des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi, a quant à elle dénoncé un acte «monstrueux qui a volé l'avenir de chers enfants». «Il n'existe pas de mots pouvant décrire la douleur et l'indignation face au massacre de sang froid de petits écoliers», a-t-elle écrit dans un communiqué.