Fusillade au Texas : le combat sans fin du contrôle des armes aux Etats-Unis

Le massacre perpétré par un jeune homme de 18 ans dans une école du Texas fait ressurgir le débat sur le commerce d'armes à feu aux Etats-Unis. Malgré les drames à répétition, les présidents américains ont tous été impuissants à réguler le secteur.

Des fusillades qui se répètent sans que rien ne change. Ce mardi, un jeune homme de 18 ans a ouvert le feu dans une école primaire d'Uvalde, au Texas (Etats-Unis), tuant 19 écoliers d'une dizaine d'années et deux enseignants.

Dix jours après la tuerie raciste de Buffalo (New York), ce massacre vient s'ajouter à la longue liste des fusillades qui endeuillent l'Amérique chaque année.

«C’est devenue une routine», avait reconnu impuissant Barack Obama, après une fusillade dans l'Oregon en 2015.

Un serpent de mer de la politique américaine

Le drame d'Uvalde a aussitôt relancé le débat sur le port et la vente d'armes à feu aux Etats-Unis, un sujet épidermique qui oppose les camps démocrate et républicain. «Ne me dites pas qu'on ne peut rien faire contre ce carnage», a déclaré mardi le président Joe Biden, tandis que le sénateur républicain du Texas Ted Cruz alertait contre une «politisation du débat».

La régulation du port d'armes est un serpent de mer de la politique américaine, et de nombreux présidents s'y sont cassé les dents. Déjà en 1994, Joe Biden, alors président de la commission justice du Sénat, avait fait adopter un texte interdisant les armes d’assaut. Mais les républicains avaient réussi à y ajouter une date de péremption et dix ans plus tard, le texte est devenu caduc.

Pendant la campagne présidentielle de 2020, le démocrate avait promis d'agir. Mais en l'absence de majorité parlementaire forte au Congrès, il n'a pu se contenter que de micro-mesures, comme celles durcissant la réglementation des armes vendues en kit, dites «fantômes».

Son prédécesseur Barack Obama n'avait pas fait mieux. Sa loi imposant le contrôle des antécédents psychiatriques des acheteurs d'armes s'était également heurté au refus du congrès.

Un droit ancré dans la culture américaine

S'il est si difficile de réguler le secteur, c'est que le port d'arme est profondément ancré dans la culture américaine. Alors que 30 % des adultes possèdent au moins une arme à feu, les politiques n'hésitent pas à se mettre en scène, fusil à la main, dans leurs clips de campagne. En 2015, Ted Cruz montrait dans une vidéo comment cuire du bacon en l'enroulant autour du canon de son fusil d'assaut.

Le port d'arme est consacré par le célèbre Deuxième amendement de la Constitution, selon lequel «le droit du peuple de détenir et de porter des armes ne doit pas être transgressé». «Les pro-armes le prennent à la lettre en récupérant l’histoire américaine à leur compte : les colons se sont défendus par les armes contre les Britanniques, permettant la naissance des États-Unis. Ainsi, le port d’arme est-il devenu une démarche de défense dans la tradition américaine», expliquait l'an dernier le politologue spécialiste des Etats-Unis Jean-Eric Branaa.

Considérée comme le lobby le plus puissant du monde, la National Riffle Association (NRA) défend farouchement le Deuxième amendement. Avec ses 5 millions de membres et son budget annuel de 300 millions de dollars, la NRA exerce une forte influence auprès du monde politique. «Quand, pour l'amour de Dieu, allons-nous affronter le lobby des armes ?», s'est agacé Joe Biden ce mardi. Une déclaration en forme d'aveu d'impuissance.

Dernier obstacle à la régulation, la Cour suprême, dominée par les juges conservateurs depuis le mandat de Donald Trump, risque de retoquer toute loi jugée trop liberticide pour les Américains.