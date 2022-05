Coronavirus : le Japon rouvre progressivement ses frontières aux touristes étrangers, dont les Français

Le gouvernement japonais a annoncé jeudi l’ouverture de ses frontières à 98 nouveaux pays, dont la France. Des groupes de touristes encadrés pourront de nouveau voyager dans le pays à partir du 10 juin.

C'est une annonce qui met fin à plus de deux ans de fermeture des frontières suite à la pandémie de Covid-19. Le Japon a annoncé jeudi rouvrir ses portes aux touristes de 98 pays, dont la France, à partir du 10 juin prochain.

Mais à une seule condition pour le moment, les voyageurs ne pourront entrer qu’en groupes.

Cette décision intervient après l'annonce par le gouvernement nippon la semaine dernière qu'il testerait des voyages organisés en petits groupes avec des touristes venus des États-Unis, d'Australie, de Thaïlande et de Singapour à partir de ce mois-ci.

Le Japon va également porter à sept le nombre d'aéroports acceptant des vols internationaux en ajoutant Naha à Okinawa (sud) et Shin-Chitose à Hokkaido (nord).

Un respect scrupuleux des gestes barrières

Il sera également demandé à tous les arrivants d'être testés négatifs avant de se rendre au Japon et certains devront être testés à nouveau à leur arrivée. Quant aux personnes triplement vaccinées provenant de certains pays, ils pourront éviter le test supplémentaire, ainsi que la quarantaine de trois jours imposée.

Les groupes touristiques seront encadrés et les visiteurs étrangers devront respecter scrupuleusement le port du masque.

Le nombre total de personnes susceptibles de bénéficier de cette réouverture progressive et prudente reste incertain, alors que la limite quotidienne d'entrées au Japon doit être doublée le mois prochain et portée à 20.000 personnes.

Avant la pandémie, le Japon misait de plus en plus sur le tourisme pour soutenir son économie. En 2019, il avait accueilli 31,9 millions de visiteurs étrangers, un nouveau record, et visait la barre des 40 millions en 2020, l'année où les Jeux olympiques de Tokyo devaient initialement se tenir.