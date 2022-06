Jubilé d'Elizabeth II : le Prince William au cœur d’un scandale lors des répétitions du défilé militaire

En charge des répétitions du défilé militaire dans le cadre du jubilé de la reine Elizabeth II, le Prince William est au cœur d’un scandale dans son pays. Il est accusé d’avoir drogué son cheval pour que ce dernier soit «plus docile».

George ne se sentait pas bien. Alors que dès ce jeudi 2 juin, le Royaume-Uni célèbre le jubilé de la Reine Elizabeth II, qui marque ses 70 ans de règne, son petit-fils, le Prince William, est chargé de la répétition générale de la parade militaire. Néanmoins, depuis samedi, l’événement fait beaucoup réagir. En cause, une photo de George, le cheval du duc de Cambridge, comme le rapporte le Daily Mail.

En effet, sur les images des répétitions, on voit que l'animal a la tête particulièrement basse, touchant le sol. D’ailleurs, plusieurs vétérans militaires auraient confirmé au journal que le cheval a été «drogué pour être plus docile».

«Le cheval du prince William semble drogué. Sa tête touche le sol. C’est une honte», a déclaré l’un deux au MailOnline.

PETA tempère

La polémique a pris de l’ampleur sur les réseaux sociaux et certains internautes ont même estimé que le cheval «ne voulait certainement pas participer au défilé». De son côté, People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), célèbre association américaine dont l’objectif est de défendre les droits des animaux, a réagi à l’incident.

PETA a déclaré que George, le cheval du Prince William, aurait pu baisser la tête lors des répétitions car il était «tout simplement» blessé.

«Nous ne pouvons pas le savoir ici, mais parfois les chevaux baissent leur tête et se déplacent bizarrement quand ils sont endoloris ou blessés», a dit l’organisation.

«Mais les chevaux ne devraient pas être mis en danger. Tout comme l'époque où l'on utilisait les chevaux pour la guerre est révolue, l'époque où l'on plaçait ces grands animaux, souvent peureux, dans des situations susceptibles de les effrayer, les exposant ainsi, ainsi que le cavalier et le public, à des risques de blessure, devrait également être révolue», a-t-elle ajouté.

Pour rappel, les chevaux participant à ces défilés subissent un entraînement spécial afin de les désensibiliser au bruit et à la circulation. Ils doivent également être à l’aise pour rester immobiles pendant de longues heures et s’habituer au poids des équipements supplémentaires.