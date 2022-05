Ligue des champions : le préfet de police de Paris Didier Lallement saisit la justice pour «fraude massive aux faux billets»

La préfecture de police de Paris a décidé de saisir la justice pour «fraude massive aux faux billets» à la suite des incidents survenus lors de la finale de la Ligue des Champions ce samedi au Stade de France, lors de laquelle des milliers de supporters se seraient présentés avec des faux billets.

Face aux débordements aux abords du Stade de France samedi soir, lors de la finale de la Ligue des Champions qui opposait le Real Madrid et Liverpool, le préfet de police de Paris réagit. Didier Lallement a décidé de saisir la justice pour «identifier les responsables» de cette «fraude massive aux billets qui aurait pu avoir des conséquences très graves sur la sécurité des spectateurs tant lors des accès que dans le stade lui-même», dans un rapport envoyé au ministère de l’Intérieur, consulté par l'AFP.

«La gravité de ces faits justifie selon moi une saisine du procureur de la République», a écrit M. Lallement.

La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, et l’UEFA ont affirmé que des milliers de supporters s’étaient présentés au Stade de France samedi soir avec des billets non-valides, créant ainsi une «accumulation de spectateurs» dans les files d’attente. Didier Lallement estime entre 30.000 et 40.000 spectateurs supplémentaires présents sur les lieux par rapport aux capacités du stade.

Malgré les débordements et les critiques de la presse et des supporters étrangers sur la gestion des supporters par la police française, le préfet de police a estimé que «le dispositif mis en place (samedi) a assuré l'essentiel: permettre le bon déroulement du match et garantir la sécurité des festivités sans morts ni blessés graves».