Jubilé d’Elizabeth II : une cérémonie de ravivage de la flamme pour Emmanuel Macron et l’ambassadrice britannique à Paris

Le président Emmanuel Macron se rendra ce jeudi 2 juin à l’Arc de Triomphe pour en raviver la flamme, à l’occasion du jubilé de platine de la reine Elizabeth II.

La France rend hommage à la reine d’Angleterre. A l’occasion du jubilé d’Elizabeth II, Emmanuel Macron se rendra à l’Arc de Triomphe afin de raviver la flamme du Soldat Inconnu.

Le chef de l’État sera accompagné de l’ambassadrice du Royaume-Uni en France, Menna Rawlings. Ensemble, ils déposeront conjointement une gerbe au pied de la sépulture.

L’hymne britannique «God save the Queen» sera joué par la fanfare du Royal Regiment of Scotland et sera suivi de la Marseillaise, interprétée par l’orchestre de la Garde républicaine.

La France offre un cadeau «d’exception» à la reine

Pour célébrer ce jubilé de platine, représentant les 70 ans de règne d’Elizabeth II, la France a tenu à marquer le coup.

En effet, le président Emmanuel Macron a décidé d’offrir un des 470 chevaux du régiment de la cavalerie de la Garde républicaine à la souveraine britannique.

Depuis sa plus tendre enfance, la reine est passionnée par l’équitation. Elle est désormais la propriétaire de «Fabuleu de Maucour», un cheval de 7 ans, «issu d’un élevage de la Meuse, pourvu d’une robe grise, qui le distingue et le destine à l’étendard et son escorte», a décrit Paris Match.