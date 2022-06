Guerre en Ukraine : l'acteur Ben Stiller rend visite à Kiev au président Volodymyr Zelensky, son «héros»

Engagé auprès de l'ONU, l'acteur américain Ben Stiller a rencontré lundi à Kiev le président ukrainien Volodymyr Zelensky, à qui il a exprimé son admiration pour son action depuis l'invasion du pays par les Russes, le 24 février.

Hollywood au chevet de l’Ukraine. Après Sean Penn ou encore Angelina Jolie, la star des comédies telle que «Mary à tout prix» et «Mon beau-père et moi», Ben Stiller, a à son tour fait le voyage jusqu’à Kiev pour rencontrer en personne le président ukrainien.

«C'est un grand honneur pour moi (...) Vous êtes mon héros», a déclaré l’acteur, qui est par ailleurs ambassadeur de bonne volonté pour les Nations unies. L’entrevue a été organisée à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, avec des images diffusées par la présidence ukrainienne.

«Ce que vous avez fait, la façon dont vous avez mobilisé le pays, le monde, c'est vraiment une source d'inspiration», a ajouté l'Américain de 56 ans, en référence aux nombreuses prises de paroles de Volodymyr Zelensky, destinées à des auditoires à travers le monde pour obtenir de l'aide pour son pays.



Plus tôt dans la journée, Ben Stiller s'était rendu à Irpin, en banlieue de Kiev, théâtre de combats intenses au début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et zone la plus proche de la capitale jamais atteinte par l'armée russe.

Deux acteurs réunis

«J'ai l'impression que c'est difficile de comprendre ce qui se passe vraiment ici sans y venir», a dit Ben Stiller au président. «J'étais à Irpin ce matin (...) et le niveau réel de destruction, vous le voyez à la télé, vous le voyez sur les réseaux sociaux, mais c'est autre chose de le voir vraiment, de le ressentir et puis de parler aux gens», a-t-il ajouté.

Volodymyr Zelensky a remercié son visiteur et lui a dit qu'il était «très important» pour lui de rappeler au monde ce qui se déroule en Ukraine. «Il est essentiel pour nous que les gens n'oublient pas. Ce n'est pas intéressant de parler de la guerre tous les jours (...) mais pour nous c'est très important», a expliqué le leader ukrainien.

Les deux hommes ont également discuté de leur intérêt commun pour la comédie en riant. «Vous avez abandonné une grande carrière d'acteur», a lancé Ben Stiller. «Pas autant que la vôtre», a rétorqué le président ukrainien, qui, avant d'être élu en 2019, était comédien et notamment la star de la série «Serviteur du peuple» (disponible sur Arte.tv), une satire sur le pouvoir relatant l'histoire d'un professeur de lycée devenant par accident président de l'Ukraine.

A l’instar d’Angelina Jolie, très engagée sur le plan humanitaire, Ben Stiller est depuis 2018 ambassadeur de bonne volonté au HCR, lequel précise qu’il s’était déjà rendu dans plusieurs pays par le passé, comme en Jordanie, en 2016, où il avait passé du temps avec des réfugiés syriens. L'engagement de la star de «La nuit au Musée» remonte ainsi à plusieurs années. Il s’était notamment exprimé lors de l’assemblée générale des Nations Unies pour remettre une pétition au secrétaire général, en 2016.