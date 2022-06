Kate et William : le premier portrait officiel du couple dévoilé

Un tableau du duc et de la duchesse de Cambridge a été dévoilé ce jeudi 23 juin au musée Fitzwilliam de l'université de Cambridge.

Kate Middleton et le prince William ont découvert ce jeudi 23 juin leur premier portrait officiel, exposé au musée Fitzwilliam de l'Université de Cambridge, et peint par l’artiste Jamie Coreth.

«Comme c'est le premier portrait à les représenter ensemble, et en tant que duc et duchesse de Cambridge, je voulais que le tableau évoque un sentiment de d'équilibre entre leur vie publique et leur vie privée», a expliqué le portraitiste britannique.

Sur le tableau, commandé l’année dernière, les parents de George, Charlotte et Louis regardent dans la même direction. Kate Middleton arbore une longue robe vert émeraude portée pour la première fois en mars 2020, à l’occasion d'un déplacement à Dublin (Irlande), ainsi qu’une paire d’escarpins en satin assortie à sa tenue.

De son côté, le Prince William, qui a ce mardi 21 juin fêté ses 40 ans et deviendra un jour roi d’Angleterre, est vêtu d’un costume noir, d’une cravate bleue, et pose avec une main dans la poche. «C'est assez grand !» et «incroyable», a déclaré le duc de Cambridge après avoir découvert la toile, rapporte le Daily Mail.

Lors de ce déplacement, le couple royal a également visité les East Anglia's Children's Hospices (EACH), à Milton, organisme qui s'occupe d'enfants souffrant de maladies graves, et dont Kate Middleton est la marraine depuis 10 ans.