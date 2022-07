États-Unis : devant la Maison Blanche, des manifestants demandent à Joe Biden de défendre davantage le droit à l’avortement

Deux semaines après la révocation du droit à l'avortement par la Cour suprême des États-Unis, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés ce samedi devant la Maison Blanche, demandant à Joe Biden d’agir.

Les mots «my body, my choice» («mon corps, mon choix» en français), ont résonné une fois de plus ce samedi devant les portes de la Maison Blanche, à Washington. Un millier de personnes, majoritairement des femmes, s’y était rassemblées pour interpeller le président américain Joe Biden, et l’implorer de défendre plus vigoureusement le droit à l'avortement.

Ce dernier n’était cependant pas présent à Washington ce week-end, mais se trouvait dans sa maison du Delaware. Cela n’a pas empêché des manifestantes de défiler et d’accrocher des foulards verts sur les grilles du 1600 Pennsylvania Avenue, pour rappeler le combat des femmes argentines pour le droit à l'avortement.

«Il faut qu'il explore vraiment toute l'étendue du pouvoir exécutif pour assurer que les femmes gardent leurs droits, a déclaré une mère de famille à l’AFP. Je suis là pour m'assurer que mes filles ne vont pas retourner 50 ans en arrière au temps des avortements clandestins.»

Le pouvoir exécutif trop faible

Cette manifestation était organisée par le mouvement La Marche des Femmes, qui avait déjà attiré des millions de personnes dans les rues de Washington et dans tout le pays le lendemain de l'investiture de Donald Trump à la présidence, en 2017. Après l’annulation de l’arrêt Roe v. Wade par la Cour suprême, l’organisation a appelé à un «été de rage». La Marche des Femmes demande notamment à Joe Biden de déclarer une urgence nationale qui permettrait au gouvernement fédéral de consacrer des fonds supplémentaires aux procédures d'IVG, selon le Washington Post.

La marche a clôturé une semaine d’action pendant laquelle de nombreuses manifestations ont eu lieu, notamment devant le Sénat américain et dans plusieurs États à travers le pays.

Depuis que la très conservatrice Cour suprême a fait tomber le 24 juin le droit à l'avortement en vigueur sur tout le territoire américain, le président démocrate est accusé de ne pas réagir de manière assez vigoureuse. Il a indiqué que le pouvoir de l’exécutif en la matière était limité, et que le seul moyen de rétablir le droit à l’avortement dans tous les États était de faire passer une loi fédérale, et donc que les électeurs donnent une large majorité aux démocrates lors des élections législatives de mi-mandat en novembre prochain.