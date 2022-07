Italie : prisée des touristes, une commune dans la baie de Naples bannit le bikini dans les rues

À Sorrente, une commune napolitaine, le maire Massimo Coppola a décrété l’interdiction de bikini en raison d’un comportement «indécent généralisé» dérangeant les habitants de la ville. Les vacanciers se baladant à torse-nu ou en maillot de bain se verront infliger une amende pouvant aller jusqu’à 500 euros.

Une nouvelle règle peu habituelle dans les villes touristiques. Connue pour ses bâtiments pastel et ses panoramas à couper le souffle, la station balnéaire de Sorrente, dans la baie de Naples, attirent les touristes chaque été faisant l’objet d’innombrable photos sur les réseaux sociaux.

Néanmoins, l’aisance vestimentaire des visiteurs commence à déranger les habitants. En effet, le maire de la ville Massimo Coppola a, récemment, fustigé un «comportement indécent généralisé» de la part des touristes se baladant à torse-nu ou encore en maillot de bain.

Il a, alors, décrété l’interdiction de circuler en maillot de bain ou torse-nu dans les rues de la station balnéaire, comme l'affirme La Repubblica.

«Ces comportements indécents peuvent provoquer une gêne et un malaise auprès de la population résidente et des visiteurs. Cela peut donner une image négative de la qualité de vie de Sorrente, avec des répercussions importantes sur sa réputation et son tourisme», a affirmé le maire dans son communiqué.

Une amende pouvant atteindre 500 euros en cas de non-respect

Cette «action de prévention», en place depuis mardi dernier, vise à «remettre de l’ordre». Les contrevenants sont passibles de 25 à 500 euros d’amendes.

D'autres sites côtiers ont imposé des interdictions similaires, comme Praia a Mare, une commune de la province de Cosenza en Calabre, où il est interdit de marcher pieds nus et de porter des bikinis ou de se balader à torse-nu.

À Rapallo, en Ligurie, des panneaux sont affichés pour rappeler aux visiteurs de respecter le code vestimentaire.