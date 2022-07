Inde : un bébé naît avec 4 jambes et 4 bras

Né le 2 juillet au centre de santé communautaire de Shahabad, dans l’État de l’Uttar Pradesh, en Inde, un bébé de 3,5 kg est considéré comme la réincarnation de la déesse hindoue Lakshmi. Et pour cause, l’enfant en question est doté de «quatre bras et quatre jambes».

Un enfant qui a tout d'un dieu. En Inde, une fillette est née, le 2 juillet dernier, avec quatre bras et quatre jambes au centre de santé communautaire de Shahabad, dans l’État de l’Uttar Pradesh. Les photos de l’enfant ont fait le tour des médias nationaux et internationaux.

Certains habitant de la région ont également suggéré que le nouveau-né pourrait être une réincarnation de la déesse de la richesse, de la fortune, du pouvoir, de la beauté et de la fertilité hindoue Lakshmi, représentée comme ayant plusieurs membres. La déesse souffrait de la même malformation que le nouveau-né.

Des photos et des vidéos diffusées montrent le bébé avec ce qui semble être une paire de bras et de jambes supplémentaires attachés à son estomac.

Plusieurs hypothèses avancées

Parmi les hypothèses possibles qui expliqueraient cette malformation, les médecins indiquent la présence d'un jumeau conjoint qui ne parvient pas au terme du développement et subsiste sous des bras ou jambes accrochés au jumeau viable.

L'autre hypothèse pourrait probablement être un cas de polymélie, une anomalie congénitale qui entraîne un nombre de membres supérieur à la normale.

Toutefois, la mère et l’enfant sont actuellement en bonne santé et se portent bien selon The independent.

Ce phénomène, certes rare, n’est pas un cas isolé. En début d’année, une mère a donné naissance à un enfant avec quatre bras et quatre jambes. Le nouveau-né était également considéré comme une réincarnation de Dieu.