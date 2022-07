Variole du Singe : le comité d'urgence de l'OMS se réunira le 21 juillet

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé ce jeudi qu'elle se réunira dans une semaine, le jeudi 21 juillet, pour déterminer les mesures à prendre contre l'actuelle flambée des cas de variole du singe.

Le Comité d'urgence de l'OMS se réunira jeudi prochain pour déterminer les mesures à prendre face à la hausse de contamination de la variole du singe, qui a déjà touché des milliers de personnes dans plusieurs dizaines de pays, a annoncé ce jeudi l'agence dans un communiqué.

Le Comité devra notamment, à travers cette réunion, se prononcer sur la gravité de la recrudescence de cas de variole du singe, et sur sa qualification «d'urgence de santé publique de portée internationale» le plus haut niveau d'alerte de l'organisation.

Il se réunira pour la seconde fois, alors qu'il avait écarté l'augmentation du niveau d'alerte lors de sa précédente réunion le 23 juin dernier.

Le nombre de cas confirmés dans le monde a depuis fortement augmenté pour dépasser la barre des 10.000 dans plus d'une soixantaine de pays, l'Europe étant la région la plus touchée.

Le patron de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a fait part de ses inquiétudes à plusieurs reprises face à la propagation de la maladie en-dehors des pays où elle est endémique, et exhorté les pays membres à prendre les mesures adéquates pour limiter les contaminations.

We must work to stop onward #monkeypox transmission. @WHO advises governments to implement contact tracing to help track and stem the virus, while assisting people in isolation.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) July 13, 2022