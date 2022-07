L’Algérie rouvre sa frontière terrestre avec la Tunisie aujourd’hui

Fermée depuis la crise du Covid-19 en 2020, l’Algérie procède ce vendredi 15 juillet à la réouverture de sa frontière terrestre avec sa voisine la Tunisie, l’une des destinations privilégiées des Algériens.

Un coup de pouce pour la saison estivale tunisienne. Ce vendredi, l’Algérie procède à la réouverture de sa frontière terrestre, fermée depuis la crise sanitaire en mars 2020 pour endiguer la propagation du Covid-19, avec la Tunisie. Cette dernière figure, en effet, parmi l’une des destinations estivales privilégiées des Algériens.

Cette décision est prise à la suite de la discussion qu’a réuni Abdelmadjid Tebboune et son homologue tunisien Kaïs Saïed au moment où ce dernier s’apprêtait à quitter Alger après avoir assisté aux festivités marquant le 60e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie.

«Nous avons pris une décision conjointe de rouvrir les frontières terrestres à compter du 15 juillet», avait alors déclaré le président algérien le 5 juillet dernier.

Le tourisme, secteur clé de l'économie tunisienne

Ce pays aux portes de la Méditerranée séduit à travers ses plages, son emplacement géographique (proche de l’Europe) et son soleil lumineux. Le secteur touristique représente à lui seul 14,2 % du PIB tunisien selon une étude réalisée par le cabinet KPMG en 2019 et engendre plus de 100.000 emplois directs et 290.000 indirects.

Néanmoins, les revenus liés au secteur touristique ont chuté depuis la crise sanitaire pour atteindre 2 milliards de dinars (environ 620 millions d’euros) en 2020 contre 5.628 milliards de dinars en 2019 (environ 2 milliards d’euros), selon les chiffres de l'Institut des Statistiques Tunisien.

Cette chute s’est également accentuée après la fermeture de la frontière terrestre avec l’Algérie. Environ trois millions d’Algériens se rendaient chaque année en Tunisie avant la pandémie.

Les liaisons aériennes et maritimes avaient toutefois repris en juin 2021. Au cours de cette année-là, les résultats se sont améliorés avec 1,94 million de touristes arrivés aux frontières tunisiennes.