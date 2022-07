Philippines : trois personnes tuées lors d'une fusillade dans une université

Une fusillade dans une université de Manille, aux Philippines, a coûté la vie à trois personnes. Une cérémonie de remise de diplômes y était prévue.

La remise de diplômes à tourné au cauchemar, ce dimanche 24 juillet, à l'université Ateneo de Manille, aux Philippines. Une fusillade a eu lieu alors que des étudiants en droit, accompagnés de leurs familles, venait assister à la cérémonie. Trois personnes ont été tuées.

Rose Furigay, ancienne maire d'une ville de la province méridionale rétive de Basilan, fait partie des victimes. Sa fille, qui figurait parmi les diplômés, a été blessée et se trouve désormais à l'hôpital, dans un «état stable». Les deux autres décès enregistrés sont ceux de l'assistant de Mme Furigay et d'un agent de sécurité de l'université.

Un assassinat ciblé

Le tireur présumé, identifié comme étant Chao-Tiao Yumol, a dans un premier temps réussi à fuir. D'après la police, il a forcé un automobiliste à sortir de son véhicule avant de l'abandonner et de poursuivre sa fuite dans un minibus. Les forces de l'ordre sont finalement parvenues à le rattraper et l'arrêter. Il était en possession de deux armes de poing et d'un silencieux.

Les autorités estiment avoir affaire à un assassinat ciblé car l'homme a une «longue histoire» de litiges avec Rose Furigay. Il était d'ailleurs en liberté sous caution pour une affaire de cybercriminalité. Chao-Tiao Yumol a accusé Mme Furigay d'être un «baron de la drogue», dont la famille a ordonné trois attaques contre lui.

Rose Furigay est issue d'un clan qui domine la vie politique à Lamitan City, dans le sud du pays. Après y avoir rempli trois mandats de maire, elle n'a pas pu se représenter aux élections du 9 mai dernier, car la Constitution le lui interdisait. C'est son mari, qui avait déjà occupé la fonction avant elle, qui lui a succédé.

Au Phillipines, le phénomène est courant : les différents membres d'une même famille puissante se succèdent à un poste de pouvoir, afin de maintenir l'influence du clan. Le pays connait peu de fusillades dans les écoles et universités mais les assassinats ciblés de politiciens, eux, ne sont pas rares.

Ce dimanche, la cérémonie de remise des diplômes de l'université Ateneo a bien évidemment été annulée. Ferdinand Marcos Jr, le président de l'établissement, a exprimé son choc et assuré que les forces de l'ordre allaient «enquêter de manière approfondie et rapide sur ces meurtres et traduire toutes les personnes impliquées en justice».