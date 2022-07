Birmanie : la junte exécute quatre personnes dont deux militants pro-démocratie

Quatre personnes ont été exécutées, dont deux militants pro-démocratie, selon les médias d’État birmans. Elles ont été accusés d’actes de terreurs brutaux et inhumains en Birmanie.

Les associations de droits de l'homme stupéfaites. Les médias d’État birmans ont annoncé, ce lundi 25 juillet, que la junte birmane a exécuté quatre prisonniers, dont un ancien député pro-démocratie du parti d'Aung San Suu Kyi et un célèbre opposant. Ces exécutions ont constitué la première application de la peine de mort en Birmanie depuis plus de trois décennies. Depuis le coup d'Etat militaire du 1er février 2021, des dizaines d'opposants à la junte ont été condamnés à mort, mais aucune exécution n'avait eu lieu jusqu'à présent.

Selon le journal d'Etat Global New Light of Myanmar, les quatre personnes exécutées avaient été condamnées pour des «actes de terreur brutaux et inhumains» et les exécutions ont suivi «les procédures de la prison».

Premières éxecutions depuis 1988

Parmi les personnes exécutées, Phyo Zeya Thaw, 41 ans, ancien député de la Ligue nationale pour la démocratie (LND), avait été arrêté en novembre 2021 et condamné en janvier pour avoir enfreint la loi antiterroriste. Ce pionnier du hip-hop en Birmanie, dont les paroles critiquaient déjà l'armée au début des années 2000, avait connu la prison en 2008 pour appartenance à une organisation illégale. La junte l’a accusé d'avoir orchestré plusieurs attaques contre le régime, notamment une attaque contre un train dans laquelle cinq policiers ont été tués en août 2021.

La dernière exécution capitale en Birmanie remontait à 1988, selon un rapport d'experts des Nations unies, qui a dénombré 114 condamnations à mort depuis le coup d'Etat du 1er février 2021. Ces experts ont souligné que la loi martiale accordait aux militaires la possibilité de prononcer la peine de mort pour 23 «infractions vagues et à la définition large», et en pratique pour toute critique contre le pouvoir.

Les quatre exécutions qui ont été annoncées, ce lundi 25 juillet, constituent un «acte de la plus grande cruauté», a réagi Elaine Pearson, la directrice pour l'Asie de l'ONG Human Rights Watch. « Ces exécutions (...) sont un nouvel exemple du bilan atroce des droits humains en Birmanie. (...) L'armée va continuer à piétiner la vie des gens tant qu'elle ne sera pas tenue pour responsable», a déclaré Erwin van der Borght, le directeur Asie-Pacifique d'Amnesty International.

La junte poursuit depuis une répression sanglante, avec plus de 2.000 civils tués et plus de 15.000 arrêtés depuis le coup d'Etat, selon une ONG locale. Parmi les personnes arrêtées figure l'ancienne dirigeante et prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi, 77 ans, qui a fait face à plusieurs accusations qui peuvent lui valoir jusqu'à 150 ans de prison au total.