Qatar : les images impressionnantes des inondations à Doha (vidéo)

A l’image d’autres régions du Golfe, le Qatar a été frappé par de fortes averses ce jeudi 28 juillet, provoquant de grandes inondations dans ce pays peu habitué à ce type de catastrophe.

Des orages et des pluies diluviennes rares pour un mois de juillet au Qatar. Dès ce jeudi matin, la pluie et le tonnerre ont commencé à s’abattre dans de nombreuses régions du Qatar. La ville de Doha a été particulièrement touchée, avec des vidéos impressionnantes prises par les riverains.

Floods in Qatar!





As rain scatters across the region, watch this video as floods appear along the Doha corniche. pic.twitter.com/yLKK1zvxhf

— Doha News (@dohanews) July 28, 2022