Etats-Unis : le président américain Joe Biden de nouveau testé positif au Covid-19

Le président des Etats-Unis, Joe Biden, a une nouvelle fois été testé positif au Covid-19 ce samedi 30 juillet, a annoncé la Maison Blanche dans un communiqué.

Deux fois en moins de dix jours. Le président américain Joe Biden a de nouveau été testé positif au Covid-19 samedi matin sans ressentir de symptômes, et va retourner à l'isolement pour «protéger» son entourage, a annoncé son médecin personnel dans une lettre diffusée par la Maison Blanche.

An update from Dr. Kevin O’Connor, Physician to the President. pic.twitter.com/40oqYOYTQN

— The White House (@WhiteHouse) July 30, 2022