Etats-Unis : au moins 37 morts dans les inondations du Kentucky

Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a annoncé lundi que les inondations qui frappent le sud-est des États-Unis depuis plusieurs jours ont causé la mort d'au moins 37 personnes. Un bilan provisoire susceptible de s’alourdir.

Une pluie meurtrière. Le bilan des inondations dévastatrices dans le Kentucky continue de s'accroître, a déclaré sur Twitter le gouverneur de cet Etat américain ce lundi : «nous terminons la journée avec de nouvelles déchirantes en provenance de l'est du Kentucky. Nous pouvons confirmer que le nombre de morts s'élève maintenant à 37, et qu'il reste encore beaucoup de disparus».

We are ending the day with more heartbreaking news out of Eastern Kentucky. We can confirm the death toll has now risen to 37, with so many more still missing. Let us pray for these families and come together to wrap our arms around our fellow Kentuckians. ^AB

