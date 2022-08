Les vagues de chaleur répétées menacent la production mondiale d'huile d'olive

Aliment de base de la cuisine mondiale, l’huile d’olive pourrait prochainement subir une pénurie à l’échelle internationale. Ce mardi, le ministre de l’Agriculture espagnol Luis Planas a alerté sur l’impact des fortes températures répétées sur la production mondiale d’huile d’olive, qui affectent grandement les deux plus gros producteurs mondiaux, à savoir l’Espagne puis l’Italie.

Les deux plus gros producteurs mondiaux d’huile d’olive affectés par les vagues de chaleur successives. Causant des canicules répétées et par conséquent un manque de pluie, le réchauffement climatique a grandement affecté les récoltes d’huile d’olive cette année. Une tendance qui devrait être amenée à durer en raison de la hausse des températures sur le globe.

«S'il n'y a pas de soulagement de la température ou de pluie dans les semaines à venir, la récolte d'olives de cette année pourrait être nettement inférieure aux précédentes. Le secteur des olives est préoccupé par la production d'huile. Il y a aussi de grandes inquiétudes sur le marché concernant la qualité de la récolte à venir et la proportion de la récolte qui sera de qualité extra vierge/vierge et la quantité qui sera classée comme lampante (à savoir impropre à la consommation humaine)», a alerté le ministre de de l’Agriculture espagnol Luis Planas à Bloomberg News, un site américain spécialisé dans l’économie et la finance.

Pour illustrer l’impact de cette sécheresse en Espagne et en Italie, respectivement le premier et le deuxième pays exportateur mondial d’huile d’olive, le Conseil oléicole international a publié ses résultats pour cette année. A Jaén (Espagne), ville de référence pour l’huile d’olive, les prix de la denrée ont augmenté de 8,3% en juin par rapport à l’an dernier pour atteindre les 327 euros les 100 grammes. Chez le voisin italien, à Bari, l’huile extra vierge affiche un prix avoisinant en moyenne 419,7 euros les 100 grammes. Touchée par sa pire sécheresse depuis 70 ans, l’Italie a tablé sur une baisse de sa production d’huile d’olive de 25% à 30% cette année, tout comme l’Espagne.

De lourdes répercussions mondiales à prévoir

Une forte baisse de la production d’huile d’olive en Espagne aura des répercussions mondiales puisque le pays produit chaque année près de la moitié de la production à travers le monde. «Comme l'Espagne représente la part du lion de la production mondiale d'huile d'olive, ces réductions entraîneraient un resserrement significatif de la disponibilité mondiale. Pour l'avenir, les acteurs du marché s'attendent à ce que les prix continuent d'augmenter à moins que le temps ne s'améliore et ne donne un peu de répit aux cultures», a assuré Luis Planas.

D’autant qu’avec l’approvisionnement difficile de l’Europe en huile de tournesol en raison de la guerre en Ukraine, le prix des huiles végétales devrait rester élevés selon le ministre de l’Agriculture espagnol. Une difficulté qui s’ajoute à celle liée à la production mondiale de céréales, elle-aussi fortement altérée par les fortes chaleurs et la montée des prix liés à la guerre en Ukraine. A ce sujet, Luis Planas a estimé à 13% la baisse de production de céréales en Espagne cette année pour atteindre 17,5 millions de tonnes, en raison des épisodes caniculaires successifs.