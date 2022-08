Etats-Unis : Donald Trump, choix le plus populaire parmi les Républicains pour la présidence en 2024

Quel candidat représentera le camp républicain à l’élection présidentielle de 2024 aux Etats-Unis ? Le grand favori parmi les conservateurs reste l’ancien président Donald Trump, selon un sondage non-officiel.

Donald Trump prépare son retour à la Maison blanche. Les participants de la Conservative Political Action Conference (CPAC), une réunion organisée par des conservateurs américains, qui a eu lieu ce week-end au Texas, ont largement plébiscité le prédécesseur de Joe Biden pour les représenter à l’élection présidentielle de 2024.

Un sondage non-officiel a été organisé parmi le public de la conférence, à laquelle près de 10.000 personnes assistent chaque année. Résultat : 69% des personnes présentes ont voté pour un retour de Donald Trump en 2024, et seulement 24% ont préféré l’un de ses potentiels concurrents, Ron DeSantis, le gouverneur républicain de Floride, rapporte CNN.

Dans le cas où Donald Trump ne se présente pas, 65% des participants ont affirmé qu’ils soutiendraient Ron DeSantis, et 8% donneraient leurs voix à Donald Trump Jr, le fils aîné du 45e président des Etats-Unis.

Ce sondage n’a cependant rien d’officiel, et n’a interrogé que les participants à la CPAC, un panel qui n’est pas représentatif de l’électorat républicain dans son intégralité. Toutefois, tous les précédents sondages de la CPAC pour 2024 plaçaient Donald Trump en position de favori face à Ron DeSantis.

Dans un discours à Washington fin juillet, Donald Trump n’a pas caché son intention de briguer un second mandat. Pendant plus d'une heure et demie, il a repris ses thèmes de prédilection, comme la lutte contre l'immigration et la criminalité, tout en attaquant le bilan de Joe Biden, qu’il accuse d'avoir «mis les Etats-Unis à genoux».

Vers la fin de son discours, celui qui n’a jamais concédé sa défaite aux élections de 2020 a aussi glissé : «L'histoire est loin d'être terminée et on se prépare pour un retour incroyable, on n'a pas d'autre choix.»