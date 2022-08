Norvège : la femelle morse Freya, qui effrayait le fjord d'Oslo, a été euthanasiée

Présentant une menace pour la sécurité humaine, la femelle morse Freya, qui naviguait dans le fjord d’Oslo depuis le 17 juillet dernier, a été euthanasiée ce dimanche 14 août. Une décision logique pour les autorités locales, mais précipitée selon les experts et les associations de défense des animaux.

Le comportement humain mis en cause. Présente dans les eaux de la capitale norvégienne depuis mi-juillet, la femelle morse Freya, âgée de 5 ans et pesant 600 kilogrammes, a été euthanasiée ce dimanche 14 août afin de ne pas mettre en danger les riverains et les baigneurs.

«La décision d'euthanasier le morse a été prise sur la base d'une évaluation globale de la menace persistante pour la sécurité humaine. Nous avons examiné attentivement toutes les solutions possibles. Nous avons conclu que nous ne pouvions garantir le bien-être de l'animal par aucun des moyens disponibles», a expliqué le responsable de la Direction norvégienne de la pêche, Frank Bakke-Jensen, dans un communiqué.

Il y a quelques jours, des clichés et des vidéos montrant Freya à quelques mètres des habitants, se hissant sur des embarcations pour y somnoler, faisant de lourds dégâts matériels au passage, avaient été postés sur les réseaux sociaux. Face à cette problématique, la solution la plus «viable» envisagée dès jeudi était l’euthanasie pour l’animal, dont le nom est tiré de la déesse nordique de l’amour et de la beauté.

«Nous ne nous sommes pas bien comportés avec lui»

Malgré cette argumentaire, les associations de défense des animaux ont vivement critiqué ce choix, tout en insistant sur le rôle majeur de l’Homme dans l’euthanasie de l’animal. En effet, certains baigneurs nageaient à proximité du morse et d’autres riverains le prenaient en photo à proximité, parfois avec des enfants. «C'est infiniment triste qu'ils aient choisi d'euthanasier un si bel animal simplement parce que nous ne nous sommes pas bien comportés avec lui», a regretté le biologiste Rune Aae lors d’un entretien accordé à l'agence locale NTB.

Certains spécialistes ont assuré que la mise en œuvre de mesures restrictives au sein de la population norvégienne aurait pu permettre de sauver l’animal. «C'est très choquant. On est dans une situation qui offre l'occasion de montrer de la considération pour les animaux sauvages. On aurait dû essayer des amendes. On aurait alors probablement vu ces masses de gens disparaître rapidement», a analysé Siri Martinsen, une des porte-paroles de l’association de protection des animaux NOAH.

Une opération de sauvetage similaire à celle menée en France pour le beluga retrouvé dans la Seine «n’était pas une solution viable» pour le directeur des pêches. D’ailleurs, l’opération exceptionnelle menée dans l’Hexagone cette semaine n’avait malheureusement pas aboutie au sauvetage de l’animal.