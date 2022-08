Inde : le corps d'un soldat retrouvé 38 ans après dans l'Himalaya

Les restes d'un soldat indien disparu il y a 38 ans ont été retrouvés sur le glacier de Siachen dans l'Himalaya, théâtre d'innombrables escarmouches pour son contrôle entre l'Inde et le Pakistan qui en ont fait le plus haut champ de bataille du monde.

Trente-huit ans après sa disparition, le corps d’un soldat indien a été retrouvé dans un glacier de l’Himalaya.

Une unité de l'armée indienne a publié mercredi matin sur Twitter des photos du cercueil de Chander Shekhar, enveloppé dans un drapeau indien.

