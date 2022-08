Trop dangereux, ce toboggan géant ferme quelques heures après son ouverture (vidéo)

Un toboggan installé dans le parc Belle Isle, à Détroit (Michigan), a dû être fermé quelques heures après son ouverture, à cause de sa dangerosité.

Les images parlent d’elles-mêmes. Plusieurs internautes ont partagé sur les réseaux sociaux des vidéos du toboggan du parc Belle Isle, à Détroit (Michigan), devenu célèbre pour sa dangerosité.

Constitué d’une belle descente et d’une piste bosselée, l’installation est devenue compliquée à maîtriser pour les clients (qui déboursaient un dollar pour un tour) en raison de la vitesse qu’ils prenaient. S’en suivaient alors de belles envolées, parfois douloureuses lorsque la réception se faisait sur une partie remontante de la rampe.

I don’t remember the Giant Slide being this slick #Detroit #giantslide #belleisle pic.twitter.com/sgEb5X9JOX

Okay I didn’t see this one pic.twitter.com/a2zZ5svzlt

— philip lewis (@Phil_Lewis_) August 21, 2022