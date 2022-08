Mort de Mikhaïl Gorbatchev : quand le dirigeant soviétique jouait dans une pub pour Pizza Hut

Dernier président de l’URSS avant sa chute en décembre 1991, Mikhaïl Gorbatchev est mort ce mardi 30 août à l’âge de 91 ans. Désireux de récupérer de l’argent pour sa fondation, l’ex-homme politique avait participé à une publicité pour Pizza Hut après sa démission.

Un ex-dirigeant de l’URSS qui traverse la Place Rouge à Moscou (Russie) pour manger dans une enseigne américaine. L’image est forte dans un contexte de longue Guerre froide entre les Etats-Unis et l’ancienne union soviétique quelques années plus tôt.

Dans cette publicité, tournée en 1997 et diffusée à travers le monde en 1998 (à l’exception de l’URSS pour ne pas valoriser le capitalisme dans le pays), Mikhaïl Gorbatchev se balade sur la célèbre Place Rouge avant de prendre place dans un Pizza Hut.

1997 : Mikhaïl #Gorbatchev dans une pub de Pizza Hut.





2022 : Pizza Hut quitte la Russie. pic.twitter.com/ou9uBYWqtE — Andreï VAITOVICH (@andreivaitovich) August 30, 2022

Une fois dans l’établissement, les clients déjà présents le reconnaissent et s’écharpent à ce sujet. Le premier protagoniste regrette la situation politique et économique du pays, quand le second évoque lui les concepts de «liberté», d’«espoir» et d’«opportunités» amenés par la chute de l'URSS. Finalement, une femme âgée, également attablée avec les deux clients, parvient à mettre tout le monde d’accord en se félicitant de l’import de la marque américaine Pizza Hut dans le pays.

La franchise russe de Pizza Hut rachetée en juin dernier

Après avoir annoncé en mars dernier l’arrêt de ses activités en Russie, Yum ! Brands, détenteur de la franchise russe de Pizza Hut, a cédé ses parts en juin 2022 à Noi-M pour 300 millions de roubles, soit près de 5 millions d’euros, selon le quotidien économique russe Kommersant relayé par Reuters.

Critiqué par ses proches et de nombreux Russes pour avoir accepté de tourner dans des spots publicitaires pour des marques occidentales afin de renflouer les caisses de sa fondation, Mikhaïl Gorbatchev a été le premier ancien responsable politique de l’histoire russe à tenir un rôle public après sa démission.

Les plus grandes instances de la planète et les principaux chefs d’Etat lui ont rendu hommage ce mercredi après l’annonce de son décès. En revanche, celui adressé par l’actuel président russe Vladimir Poutine a été plus discret car le dernier dirigeant de l’URSS est considéré comme en partie responsable de l’écroulement de l’empire soviétique par bon nombre de citoyens russes.