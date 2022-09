Mort de Mikhaïl Gorbatchev : les funérailles du dirigeant soviétique auront lieu aujourd'hui à Moscou

Les funérailles du dernier dirigeant de l'Union soviétique Mikhaïl Gorbatchev se déroulent, ce samedi 3 septembre à Moscou, une cérémonie a minima à laquelle le président Vladimir Poutine n'assistera pas, signe de son héritage controversé en Russie.

Il reposera près de sa femme. Le dernier dirigeant de l’Union soviétique Mikhaïl Gorbatchev, mort mardi 30 août à 91 ans, sera inhumé au cimetière de Novodievitchi (Moscou), où est enterrée sa femme Raïssa.

Grande figure politique du XXe siècle, Gorbatchev s'est éteint des suites d'une «longue et grave maladie», selon l'hôpital où il était soigné. Il a marqué l'Histoire en précipitant, malgré lui, la disparition de l'empire soviétique en 1991, alors qu'il essayait de le sauver avec des réformes démocratiques et économiques, mettant ainsi fin à la Guerre froide. Salué en Occident comme un homme de paix, Gorbatchev est vu par beaucoup en Russie comme le responsable du déclassement géopolitique de Moscou et des années de crise politique, économique et morale qui ont suivi la chute de l'URSS.

Signe de cette désaffection, aucun jour de deuil national n'a été annoncé, même si des «éléments de funérailles nationales» seront présents lors de l'inhumation de Mikhaïl Gorbatchev, notamment une «garde d'honneur», a souligné le Kremlin.

Une cérémonie d'adieu

Et, dans un contexte de vives tensions entre la Russie et les pays occidentaux autour du conflit en Ukraine, aucun dirigeant étranger n'a annoncé de déplacement pour assister aux funérailles à Moscou. Les obsèques commenceront par une cérémonie d'adieu à la Maison des syndicats, un lieu symbolique de la capitale russe où les dépouilles de plusieurs dignitaires communistes ont été exposées, comme celle de Joseph Staline, en 1953.

La cérémonie, prévue pour débuter à 07H00 GMT, sera ouverte au public, a annoncé la Fondation Gorbatchev. L'ancien dirigeant soviétique sera ensuite enterré au cimetière de Novodievitchi.

Vladimir Poutine absent

La liste des personnes qui assisteront aux funérailles n'est pas connue, mais le Kremlin a d'ores et déjà annoncé jeudi que le président Poutine serait absent du fait, officiellement, d'un «emploi du temps» chargé. Selon des images diffusées à la télévision russe, Vladimir Poutine s'est déjà rendu jeudi à l'Hôpital central clinique (TSKB) de Moscou, où est décédé Gorbatchev.

Le président russe a déposé un bouquet de roses rouges près du cercueil ouvert de l'ultime chef de l'URSS, a marqué un moment de recueillement de quelques secondes, puis il a incliné la tête en signe de déférence.