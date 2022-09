5 choses à savoir sur Jean-Paul Ier, béatifié aujourd'hui par le pape François

Ce dimanche 4 septembre, le pape François préside la célébration de béatification de Jean-Paul Ier (1912-1978). Voici 5 choses à savoir sur ce chef de l'Eglise catholique, dont le pontificat fut l'un des plus courts de l'Histoire.

Son pontificat n’a duré que trente-trois jours

Jean-Paul Ier, né Albino Luciani, le 17 octobre 1912 à Canale d'Agordo, en Italie, a été élu pape en août 1978 à l'âge de 65 ans.

Il est décédé trente-trois jours et six heures plus tard. Un pontificat certes très court, mais qui n'est pas pour autant le plus bref de l'Histoire papale.

Le pontificat le plus court reste en effet celui de Célestin II, en 1124, qui n'a duré qu'une journée. Elu le matin, il avait abdiqué le soir même. A contrario, le pontificat de Saint Pierre (30-64) demeure le plus long à ce jour. Celui de Jean-Paul II (vingt-sept ans) se hisse à la troisième place.

Pour revenir à Jean-Paul Ier, si son pontificat a duré à peine plus d'un mois, il aura néanmoins inauguré un nouveau style, plus pastoral.

Il était surnommé «le pape au sourire»

En Italie, Jean-Paul Ier était surnommé il Papa del sorriso («le Pape bon» ou «le Pape au sourire»), voire parfois il sorriso di Dio («le sourire de Dieu»).

Une façon de souligner sa bonté et son humanité, lesquelles irradiaient son visage et ont contribué à sa popularité.

En octobre 2021, le pape François, reconnaissant un miracle attribué à son prédécesseur (étape précédant à sa béatification) l'avait aussi qualifié de «serviteur de Dieu»

IL a été élu pape dès le premier jour du Conclave

Autre particularité de Jean-Paul Ier, il a été élu pape dès le premier jour du conclave, la réunion à huis clos des cardinaux, chargés d'élire le nouveau souverain pontife dans la chapelle Sixtine, au Vatican.

Sa béatification a été rendue possible par la guérison inexpliquée, le 23 juillet 2011, à Buenos Aires (Argentine) d'une fillette de 11 ans gravement malade et mourante, mais qui se serait rétablie grâce aux prières du prêtre local invoquant le pape Jean-Paul Ier.

A noter que la béatification ne doit pas être confondue avec la canonisation, bien qu'elle en constitue une étape décisive. De même, on peut être béatifié sans être canonisé. Pour être canonisé, et entrer alors officiellement au catalogue des saints, il faut qu'un deuxième miracle soit reconnu (exception faite des martyrs).

Parmi les récents papes, Paul VI (1963-1978), qui avait achevé le concile Vatican II, a été béatifié, tandis que son prédécesseur Jean XXIII (1958-1963) ainsi que Jean-Paul II (1978-2005) ont été canonisés.

sa mort reste un mystère

Selon les divers témoignages, Jean-Paul Ier serait apparemment décédé des suites d'un infarctus. Aucune autopsie n'a cependant été pratiquée pour confirmer les causes de son rappel à Dieu.

Cette mort subite a nourri diverses théories du complot. Des ouvrages ont notamment évoqué l'hypothèse d'un assassinat, car le pape souhaitait mettre de l'ordre dans les affaires de l'Eglise.

Cela en particulier dans les malversations financières de Monseigneur Paul Marcinkus, à la tête de la banque du Vatican, soupçonné à l'époque de liens avec la mafia.

Il est à ce jour le dernier Pape italien

Dernière singularité, Jean-Paul Ier est à ce jour le dernier pape italien. Rome a toutefois été bien représentée au fil des siècles.

En effet, si, depuis Saint Pierre, 266 papes ont régné sur l’Eglise catholique, on compte une très grande majorité d’Italiens (208). A ces derniers s'ajoutent 16 Français, 15 Grecs, 7 Allemands, 6 Syriens, 3 Africains (les trois papes berbères Victor Ier, Melchiade et Gélase Ier) et, enfin 1 Polonais (Jean-Paul II) et 1 argentin (François).