Canada : 10 morts dans des attaques au couteau, deux suspects recherchés

Au moins dix personnes sont mortes et une quinzaine ont été blessées dimanche lors d'attaques au couteau, dans deux localités isolées du Canada. Deux suspects sont activement recherchés.

Deux attaques dans deux villes. Dix personnes ont été tuées à l'arme blanche, dimanche, dans la communauté indigène de James Smith Cree Nation, et dans la ville voisine de Weldon (province de l'ouest), a annoncé la commissaire adjointe de la gendarmerie royale du Canada, Rhonda Blackmore.

«Plusieurs autres victimes ont été blessées, dont 15 ont pour l’instant été transportées dans différents hôpitaux», a-t-elle ajouté. L’autorité sanitaire du Saskatchewan a activé les protocoles d’urgence pour faire face à un nombre élevé de patients qui se trouvent dans un état critique. Elle a également lancé un appel à du personnel supplémentaire afin de venir en aide aux équipes de santé déjà sur place.

Deux suspects ont été identifiés et sont activement recherchés par les forces de l'ordre.

Un premier appel

Dimanche matin, un premier appel a été passé à 5h40, heure locale, auprès de la police. Il faisait état d’une attaque à l’arme blanche à James Smith Cree Nation, suivi d’autres. Les autorités ont estimé que «certaines des victimes ont été ciblées par les suspects et que d’autres ont été attaquées au hasard».

Dans un premier temps, les suspects ont été signalés à Regina, qui est la capitale provinciale située à plus de 300 kilomètres au sud. Par la suite, l’alerte et les recherches se sont étendues dans les provinces voisines du Manitoba et de l’Alberta. Cette grande région représente la moitié de la taille de l’Europe.

Le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau a souligné sur Twitter que «les attaques survenues aujourd’hui dans la Saskatchewan sont horribles et bouleversantes». «Mes pensées vont à ceux qui ont perdu un proche et à ceux qui ont été blessés», a-t-il ajouté.