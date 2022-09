Liz Truss Première ministre du Royaume Uni : les réactions politiques

De nombreuses personnalités politiques ont réagi à la nomination de Liz Truss au poste de Première ministre du Royaume-Uni, ce lundi 5 septembre.

Liz Truss accède au pouvoir au Royaume-Uni et devient la troisième femme, après Margaret Thatcher et Theresa May, à devenir Première ministre du pays. Ce lundi 5 septembre, elle a été élue par les membres du parti Conservateur britannique face au ministre des Finances, Rishi Sunak.

Son prédécesseur, Boris Johnson, a tenu à la féliciter quelques minutes après sa nomination. «Félicitations à Liz Truss pour sa victoire décisive. Je sais qu'elle a le bon plan pour s'attaquer à la crise du coût de la vie, unir notre parti et poursuivre le grand travail d'unification et de nivellement de notre pays. Il est maintenant temps pour tous les conservateurs de la soutenir à 100%», a-t-il déclaré.

Congratulations on your new role, @trussliz! I am looking forward to our cooperation in these challenging times. The UK and Germany will continue to work closely together - as partners and friends. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) September 5, 2022

De son côté, Olaf Scholz, le chancelier allemand, a rapporté qu’il avait hâte de travailler avec elle : «Félicitations pour votre nouveau rôle ! Je me réjouis de notre coopération en ces temps difficiles. Le Royaume-Uni et l'Allemagne continueront à travailler en étroite collaboration, en tant que partenaires et amis».

La présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen a félicité Liz Truss sur ses réseaux sociaux et en a profité pour rappeler que la nouvelle Première ministre aura tout intérêt à respecter les accords passés par ses prédécesseurs avec l’Union européenne. En mai dernier, alors qu’elle était la cheffe de la diplomatie britannique, Liz Truss avait en effet déclaré qu’elle voulait revenir sur l’accord encadrant le statut post-Brexit et l’Irlande du Nord. «Félicitations Liz Truss. L’UE et le Royaume-Uni sont des partenaires. Nous devons relever ensemble de nombreux défis, du changement climatique à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. J'attends avec impatience une relation constructive, dans le plein respect de nos accords», a déclaré Ursula Von der Leyen.

Narendra Modi, le président de l’Inde, ancienne colonie britannique, espère lui que le lien entre les deux pays sera encore plus renforcé avec l’arrivée au pouvoir de Liz Truss : «Félicitations Liz Truss d'avoir été choisie pour être le prochain Premier ministre du Royaume-Uni. Nous sommes convaincus que, sous votre direction, le partenariat stratégique global entre l'Inde et le Royaume-Uni sera encore plus renforcé. Je vous souhaite le meilleur pour votre nouveau rôle et vos nouvelles responsabilités».

Emmanuel Macron n’a toujours pas communiqué sur ses réseaux sociaux depuis l’annonce de la nomination de Liz Truss, nul doute qu’il devrait le faire dans les prochaines heures.