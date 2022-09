Mort d'Elizabeth II : la presse du monde entier rend hommage à la souveraine

Après l’annonce du décès d’Elizabeth II, de nombreux hommages ont été rendus à cette dernière à travers le monde. Ce vendredi 9 septembre, la presse britannique consacrait ses unes à la monarque, de même que la presse internationale.

La presse mondiale à l’unisson pour rendre hommage à Elizabeth II. Alors que l’annonce du décès de la reine d’Angleterre a ému le monde entier ce jeudi, les différents journaux du globe ont mis à l'honneur la reine, avec des approches légèrement différentes.

Au Royaume-Uni, le Daily Mail a titré : «Nos cœurs sont brisés», avec une photo de la reine dans la fleur de l’âge, entièrement vêtue de blanc, comme pour garder une image éternelle de cette dernière.

L'émotion était également de mise pour la une du Sun avec le titre : «Nous vous avons aimé Madame», avec un dossier spécial de 36 pages en hommage à la reine.

Le Daily Express a fait un choix quasi-similaire avec des mots d’amour en une et un titre écrit en majuscules : «Notre reine bien-aimée est morte».

Le Daily Telegraph a opté pour une citation d’Elizabeth II afin de lui rendre hommage : «Le deuil est le prix à payer pour l’amour». De son côté, le Daily Mirror a sobrement écrit : «Merci» , avec une photo de la reine de profil en clair-obscur.

The Guardian est plus sobre avec une simple photo de la reine en couleur, en pleine page, lors de son couronnement en 1953.

Midi Libre a choisi le titre «La reine du siècle» en gros caractères, en hommage à la longévité exceptionnelle de cette dernière. Sud-Ouest a également fait un clin d’œil à la longévité de la reine en titrant : «Eternelle».

Pour La Croix, qui a fait le choix du titre : «Une vie de reine», avec une photo en noir et blanc, Elizabeth II «a incarné son pays avec dignité, enracinant sa mission dans sa foi».

Le Parisien a pris exemple sur le Daily Mail et le Daily Telegraph en optant pour le champ lexical de l’amour dans son titre du jour : «Nous l’avons tant aimée». Le choix de l’image a également un sens particulier puisque la reine fait un signe comme pour nous dire «adieu».

Un choix de photographie quasi-identique pour Ouest-France, avec une reine vêtue de vert qui salue le public, comme pour dire «au revoir». Le titre demeure simple : «Elle était The Queen».

Le Figaro a sélectionné une photographie récente d’Elizabeth II pour sa Une, avec en titre : «L’adieu à la reine».

Aux Etats-Unis, le New Yorker a opté pour un cliché de la reine de dos, accompagné d’un titre en lettres capitales : «Le règne de la reine Elizabeth II est terminé».

Queen Elizabeth II has died, at age 96. She became monarch in the early hours of February 6, 1952, when she was 25. “She was infinitely familiar, and yet in so many ways unknown,” @Rebeccamead_NYC writes. https://t.co/TOiMyaaeKA

— The New Yorker (@NewYorker) September 8, 2022