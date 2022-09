Politique, culture, technologie... A quoi ressemblait le monde avant le règne d'Elizabeth II ?

Couronnée le 6 février 1952, la reine Elizabeth II a été la souveraine britannique qui a eu le plus long règne de l’histoire du pays. A son arrivée au pouvoir, le contexte géopolitique, culturel et technologique était toutefois bien différent de celui d’aujourd’hui.

Elizabeth II a connu le fascisme européen, le premier prototype d’ordinateur ou encore l’apogée de Marilyn Monroe avant son couronnement. Avec plus de 70 ans de règne, «Sa Majesté» a connu de nombreux courants à travers le monde, aussi bien politiques que culturels. Voici un panorama mondial des grands enjeux qu’elle a connu avant son sacre le 6 février 1952.

Politique

Historiquement connu pour son rôle majeur lors de la Seconde Guerre mondiale comme Premier ministre du Royaume-Uni, Winston Churchill a exercé sous les ordres d’Elizabeth II pendant quelques années après le sacre de cette dernière.

Quelques années avant cela, l’Indien Jawaharlal Nehru entrait dans l’histoire de son pays en devenant le symbole de la lutte pour l’indépendance de l’Inde, obtenue auprès des Britanniques en 1947, un an avant l’assassinat de Gandhi.

La reine a également vu la fin du fascisme en Italie avec la mort de Benito Mussolini en 1945, tout comme le nazisme en Allemagne avec le suicide d’Adolf Hitler la même année, marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Elle a également vu les prémices de la Guerre froide, avec un affrontement entre le président américain Harry Truman et le dirigeant soviétique Staline. Le premier est resté célèbre pour avoir participé à la fondation des Nations unies, appliqué la doctrine Truman et fait voter le plan Marshall pour reconstruire l'Europe. Le second marquera le monde avec sa direction totalitaire de l’URSS, ayant fait des millions de morts.

Peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, David Ben Gourion a proclamé l’indépendance de l’Etat d’Israël le 14 mai 1948. Cet événement historique est survenu la même année que le début de l’apartheid en Afrique du Sud.

En Asie, la Chine a annexé le Tibet en 1951 et la guerre de Corée a fait 3 millions de morts entre 1950 et 1953.

Culture

La fin des années 40 et le début des années 50 marquent l’âge d’or du western américain avec des têtes d’affiche restées dans la postérité comme John Wayne, Marlon Brando ou encore Garry Cooper. Une autre Américaine, Marilyn Monroe, est en pleine consécration avec sa carrière de mannequin et de star du cinéma.

Sur le plan musical, le jazz est la fête avec les Américains Louis Armstrong et Miles Davis. En Europe, l’opéra est fièrement représenté par l’Espagnol Luis Mariano et le Turc Dario Moreno.

En France, Edith Piaf est au sommet avec ses titres «La Vie en Rose» et «Hymne à l’amour», respectivement sortis en 1945 et 1949.

Technologie

Du côté de la technologie, le premier ordinateur numérique à voir le jour est l’ABC en 1937. Il était capable de résoudre des équations linéaires. Dans la même lignée, le talkie-walkie se démocratise dans les années 40 avec la Seconde Guerre Mondiale.

Grâce à la découverte de la fission atomique, les scientifiques parviennent à créer la bombe A dans les années 40 puis la bombe H en 1952. L’emploi des insecticides et l’usage plus fréquent de la voiture individuelle font grossir la pollution observée sur le globe.

Avec la fin de la Grande Guerre, le radar se démocratise dans différents domaines comme la météorologie, ainsi que le contrôle routier et aérien. En 1946, grâce aux travaux avancés des nazis dans le domaine, les Américains mettent au point la première fusée, baptisée V2, le 14 mars 1946. La technologie du moteur à réaction sera aussi mise en avant dès la fin des années 40.