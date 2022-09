Mort d'Elizabeth II : «C'est de la folie», s'exclame David Beckham dans la queue pour voir la reine

L’ex-international anglais David Beckham était ce vendredi 16 septembre parmi la foule qui est venue rendre un dernier hommage à la reine Elizabeth II à Westminster Hall. L’ancien attaquant du PSG a évoqué l’émotion qui l’étreignait chaque fois qu’il chantait l’hymne national avant un match de football.

Il a patienté plus de douze heures, comme des milliers de personnes. L'ex-footballeur britannique David Beckham a fait forte impression vendredi, remarqué dans la foule venue se recueillir près du cercueil d'Elizabeth II au palais de Westminster.

«Je pensais qu'en venant à 2h00 du matin ça allait être plus calme, mais j'avais tort», a raconté l'ancien capitaine de l'équipe nationale d'Angleterre à la chaîne de télévision ITV.

«C'est difficile pour la nation, difficile pour tout le monde. Je pense que chacun le ressent et nos pensées vont à la famille (royale)», a ajouté David Beckham, 47 ans.

Le joueur évoque aussi l'émotion qui l'étreignait chaque fois qu'il chantait l'hymne national avant un match de football. «C'était quelque chose qui voulait dire tellement de choses pour nous», se souvient-il.

Des photos postées sur les réseaux sociaux par des personnes proches de lui le montrent dans la file d'attente, en costume et cravate sombres et une casquette de gavroche sur la tête.

