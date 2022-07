Manchester United : Cristiano Ronaldo de retour après trois semaines d’absence

Cristiano Ronaldo, qui avait séché la reprise de l'entraînement début juillet, était de retour au centre d'entraînement de Manchester United mardi, pour évoquer son avenir.

Il est de retour ! Cristiano Ronaldo, absent de la reprise de l’entraînement avec Manchester United et dont l’avenir est évoqué un peu partout ces derniers jours, a fait son retour au centre d’entraînement des Red Devils mardi.

Cristiano Ronaldo will meet with Erik ten Hag to discuss about his future. Man Utd insist he’s not for sale while Cristiano wants to go - Mendes, still pushing #MUFC





No changes on Frenkie de Jong, as of now - no intention to accept a salary cut.





More: https://t.co/mY1unuhXbv pic.twitter.com/AZdOQBh5DT

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2022