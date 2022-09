Mort d'Elizabeth II : une pétition lancée pour rendre le 8 septembre férié au Royaume-Uni

Une pétition a été lancée pour réclamer l’instauration d’un nouveau jour férié national au Royaume-Uni. La date retenue serait le 8 septembre, à savoir le jour de la mort d’Elizabeth II.

Pour un «Queen Elizabeth II Day». Une pétition qui recueille plus de 140.000 signatures, ce lundi 19 septembre, demande l'instauration d'un nouveau jour férié annuel, le 8 septembre, jour de la mort de la reine Elizabeth II.

Dans la présentation de la pétition, relayée par le Huffpost, son auteur John Harris reprend copieusement les mots de l'hommage d'Emmanuel Macron. «Pour vous, elle était votre reine, pour nous elle était LA reine», a déclaré le chef de l'Etat dans son allocution, ajoutant qu'elle était devenue le «symbole plus constant de la Grande-Bretagne».

Autre argument pour appuyer l'instauration d'un nouveau jour férié outre-Manche, l'auteur de la pétition compare la situation entre la France et la Grande-Bretagne. «La France en a 11 et nous 8», déplore-t-il, ajoutant ainsi que les Britanniques ont «besoin d’un nouveau jour férié pour marquer la vie de notre plus grande souveraine, un jour de la Reine Elizabeth.»

Une initiative qui a rencontré un franc succès en ligne, avec 140.000 signatures, ce lundi 19 septembre, jour des funérailles de la reine Elizabeth II. D'ailleurs, selon Change.org, cette pétition pourrait devenir l'une des plus populaires sur le site lorsqu'elle attendra les 150.000 signatures. Ce qui ne devrait pas tarder.