La pierre tombale d'Elizabeth II officiellement dévoilée

La pierre tombale de la reine Elizabeth II a été officiellement dévoilée samedi, avec la publication d'une photo par le palais de Buckingham, cinq jours après son inhumation à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor.

Située plus précisément au mémorial George VI, père d'Elizabeth II mort en 1952, la nouvelle pierre porte, comme c'était déjà le cas auparavant, les noms des parents de la reine - le précédent roi et la reine mère Elizabeth (1900-2002) - et désormais de la souveraine inhumée lundi et de son époux Philip (1921-2021).

La dalle, dont des images étaient déjà apparues sur les réseaux sociaux, est faite de marbre noir belge sculpté à la main, incrustée de lettres en laiton, «pour s'harmoniser avec la pierre précédemment installée dans la chapelle», selon le palais de Buckingham.

Le monde entier a pu la découvrir, comme le montre un tweet de la Royal Family : «Une photographie est publiée aujourd'hui de la pierre du grand livre maintenant installée à la chapelle commémorative du roi George VI, à la suite de l'internement de Sa Majesté la reine Elizabeth. La chapelle commémorative du roi George VI se trouve dans les murs de la chapelle Saint-Georges, à Windsor.»

A ledger stone has been installed at the King George VI Memorial Chapel, following the interment of Her Majesty Queen Elizabeth.





The King George VI Memorial Chapel sits within the walls of St George's Chapel, Windsor.

