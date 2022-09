Giorgia Meloni : quel est le programme de la future cheffe du gouvernement italien ?

Victorieux lors des élections générales italiennes, qui ont eu lieu ce dimanche 25 septembre, le parti Fratelli d’Italia de Giorgia Meloni a préparé un programme de 40 pages indiquant ses 25 priorités pour les cinq années à venir. Parmi celles-ci figurent l’immigration, l’Union européenne et l’environnement.

Fratelli d’Italia veut «mettre les points sur les i». Avec plus de 43% des voix ce dimanche 25 septembre lors des législatives italiennes, la coalition de la droite emmenée par le parti de la post-fasciste Giorgia Meloni est devenue la première force politique en Italie, et la politicienne de 45 ans est la grande gagnante de cette journée électorale.

Grâce à cette victoire, qui inquiète désormais l’Union européenne, Giorgia Meloni tentera de faire appliquer son programme constitué de 25 points dans le but de «sortir l’Italie de la crise dans laquelle elle a été entraînée par une politique à courte vue et irresponsable», selon les dires de celle qui a permis à l’Italie de basculer à droite.

Arrêt de l’immigration irrégulière, renforcement de la politique étrangère et rétablissement de la souveraineté de l’Italie… Dans un document de 40 pages, Fratelli d’Italia a déjà fixé ses objectifs pour les cinq années à venir. «Un projet vivant et concret, issu d’une vision claire de l’avenir de l’Italie», explique le mouvement des conservateurs italiens.

Immigration et Union européenne

Alors que l’Italie compte plus de 5 millions de migrants, en situation régulière et irrégulière, au 1er janvier 2022, selon le site gouvernemental dédié à l’immigration, cette thématique figure en tête des priorités pour Giorgia Meloni.

De ce fait, Fratelli d’Italia compte lutter contre l’immigration clandestine qui «menace la sécurité et la qualité de vie des citoyens». «Nous avons besoin d'un tournant politique fort pour assurer la légalité à l'intérieur de nos frontières, pour réaménager nos territoires et pour renforcer le tissu social et économique national», explique le parti.

Parmi les objectifs que la formation veut mettre en place on note l’expulsion immédiate des personnes occupant des logements privés, le renforcement des mesures et des systèmes de cybersécurité, la lutte contre l’immigration irrégulière, la gestion des flux migratoires légaux et la promotion de l’inclusion sociale et professionnelle des immigrants légaux.

Concernant l’Europe, Giorgia Meloni entend défendre les frontières nationales et européennes «comme prévu par le traité de Schengen avec contrôle des frontières et blocage des débarquements pour mettre fin, en accord avec les autorités nord-africaines, au trafic d’êtres humains». La présidente de Fratelli d’Italia envisage également d’encourager le retour en Italie des Italiens à l’étranger et de contrer les activités des ONG encourageant l’immigration illégale.

Politique étrangère et guerre en Ukraine

Outre l’immigration clandestine, Fratelli d’Italia souhaite rétablir la souveraineté de l’Italie. «Pour une politique étrangère axée sur la protection de l'intérêt national et la défense de la patrie. Respecter pleinement nos alliances internationales, notamment en ajustant les dépenses de défense aux paramètres convenus dans le cadre de l'Alliance atlantique», a expliqué Fratelli d’Italia dans son programme.

«Aux côtés de nos alliés internationaux pour soutenir l'Ukraine face à l'agression de la Fédération de Russie. Relancer le système d'intégration européenne, pour une Europe des patries, fondée sur l'intérêt des peuples et capable de faire face aux défis de notre temps», a-t-il ajouté.

Le parti compte défendre les racines classiques et judéo-chrétiennes de l’Europe et ses valeurs fondamentales de liberté, de démocratie, de solidarité, de subsidiarité et de justice. Aussi, durant ces cinq prochaines années, Giorgia Meloni a comme objectif de promouvoir des politiques de défense communes à l’UE et l’établissement d’un «pilier européen» de l’OTAN.