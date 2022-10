Ecosse : Liz Truss s'oppose à un référendum d'indépendance, la Cour suprême saisie

La Première ministre écossaise a saisi la Cour suprême britannique pour obtenir le droit d'organiser un référendum d'indépendance sans l'accord de Liz Truss, qui s'y oppose.

Liz Truss a été claire : elle «n'autorisera pas» de référendum concernant l'indépendance de l'Ecosse. Une opposition franche qui ne semble pas impressionner Nicola Sturgeon, la Première ministre écossaise. Cette dernière a saisi la Cour suprême britannique afin de déterminer si le Parlement écossais a le pouvoir de légiférer sans l'accord du gouvernement britannique.

Les juges de la Cour suprême se sont penchés sur ce dossier dès ce mardi matin et doivent rendre leur décision d'ici six à huit semaines. Nicola Sturgeon leur demande l'autorisation de poser une question simple mais lourde de sens aux Ecossais : «L'Ecosse devrait-elle être un pays indépendant ?».

"We are the independence generation".





Nicola Sturgeon, First Minister of Scotland, tells the SNP conference that she believes Scottish independence is "essential". pic.twitter.com/l8aTIz9Oys

— Channel 4 News (@Channel4News) October 10, 2022