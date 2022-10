Iran : un mois de manifestations et une issue incertaine pour le mouvement

Voilà un mois que les Iraniens manifestent contre le régime après la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, une jeune femme arrêtée à Téhéran par la police des mœurs. Entre espoirs de changements et répression meurtrière, l'issue du mouvement est incertaine.

Le 15 septembre, des défenseurs des droits de l'Homme ont rapporté que Mahsa Amini, une Iranienne kurde de 22 ans, était tombée dans le coma après avoir été arrêtée deux jours plus tôt à Téhéran par la police des moeurs. La jeune femme s'était vue reprocher le non-respect du code vestimentaire strict en vigueur en République islamique d'Iran, imposant notamment le port du voile. Mahsa Amini est décédée le lendemain à l'hôpital, le 16 septembre.

La famille de la victime affirme qu'elle a reçu un «violent coup à la tête» lors de son arrestation et qu'elle a été «transférée tardivement à l'hôpital». De son côté, la police assure que la jeune femme a été «prise subitement d'un problème cardiaque» dans le commissariat. Une version appuyée par des images de vidéosurveillance diffusées par la télévision d'Etat.

Après l'ouverture d'une enquête demandée par le président iranien, un rapport médical officiel publié le 7 octobre a conclu que mort de Mahsa Amini était liée à une maladie du cerveau et n'a pas été causée par des coups.

Mahsa Amini a été inhumée le 17 septembre dans sa ville natale de Saghez, dans la province du Kurdistan. L'une des toutes premières manifestations a alors éclaté avant d'être dispersée à coups de gaz lacrymogène. Le mouvement de protestation s'est ensuite progressivement étendu à tout le pays.

Sur les réseaux sociaux, les vidéos de femmes enlevant ou brûlant leur voile en signe de révolte se multiplient depuis plusieurs semaines. Bientôt rejointes par des hommes iraniens, les manifestantes protestent contre le régime ultra-conservateur du président Ebrahim Raïssi, parfois au cri de «mort au dictateur».

Le mouvement touche toutes les couches de la société. A l’université pour filles Al Zahra de Téhéran, les étudiantes ont accueilli le président Raissi venu visiter l'établissement en criant : «Raissi casse-toi !» ou «A bas l'oppresseur !». En octobre, la contestation s'est encore durcie avec le déclenchement de grèves aux quatre coins du pays, notamment dans le secteur pétrochimique.

Dans la rue, le slogan «Femme, vie, liberté» est devenu un signe de ralliement pour tous les manifestants opposés au pouvoir. Le mouvement a reçu le soutien de nombreuses personnalités, comme des footballeurs de la sélection iranienne, ou encore des actrices françaises qui se sont coupé une mèche de cheveux en hommage à Mahsa Amini.

Si une majorité des Iraniens dénoncent les abus de la réglementation en matière de mœurs, des contre-manifestations ont aussi eu lieu pour défendre le port du voile, soutenir les forces de l'ordre et fustiger les «comploteurs» qui déstabilisent le pays.

Les manifestations ont été violemment réprimées par les forces de l'ordre iraniennes, conformément à la volonté du président Raïssi de réagir «fermement» à la protestation. Sur les réseaux sociaux, des vidéos montrent des policiers tirer à balles réelles sur des civils et des manifestants être roués de coups.

Dans certaines villes, les rassemblements ont tourné à l'affrontement généralisé. Les Iraniens n'hésitent plus à s'en prendre aux forces de l'ordre ou à s'attaquer aux bâtiments gouvernementaux.

“Death to the dictator!”





People use burning trash bins as barricades against armed state security forces in #Tehran’s Nazee Abad neighborhood. Oct 12 #IranProtests #MahsaAmini #مهسا_امینی pic.twitter.com/AcZCiDMgco

— IranHumanRights.org (@ICHRI) October 12, 2022