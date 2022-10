Iran : forte inquiétude autour de la grimpeuse Elnaz Rekabi, qui a participé à une compétition sans hijab

La grimpeuse iranienne Elnaz Rekabi ne serait plus en sécurité après avoir participé à une compétition sportive sans mettre de hijab comme l'impose sa fédération.

Un silence inquiétant. Selon la BBC, la grimpeuse iranienne Elnaz Rekabi n'a pas donné de nouvelles à ses proches depuis les championnats asiatiques d'escalade de Séoul, dimanche dernier.

L'athlète avait concouru sans hijab, vêtement religieux imposé par sa fédération, affichant ainsi son soutien aux manifestants qui protestent contre le régime ultra-conservateur iranien.

Toujours selon la BBC, Elnaz Rekabi a embarqué dans un avion à destination de Téhéran après s'être fait confisqué son passeport et son téléphone portable. Un peu plus tôt, elle aurait été conduite à l'ambassade d'Iran à Séoul.

«Mme Elnaz REKABI, est partie de Séoul pour l'Iran, tôt le matin du 18 octobre 2022, avec les autres membres de l'équipe», a réagi sur Twitter l'ambassade de la République islamique d'Iran en Corée du Sud qui «dément fermement toutes les fausses nouvelles et la désinformation» concernant la grimpeuse.

Ms. Elnaz REKABI, departed from Seoul to Iran, early morning of October 18, 2022, along with the other members of the Team.



The Embassy of the Islamic Republic of Iran in South Korea strongly denies all the fake, false news and disinformation regarding Ms. Elnaz REKABI. pic.twitter.com/053pFWs96m

— Iran embassy in Seoul (@IraninSKorea) October 18, 2022