Iran : la grimpeuse Elnaz Rekabi participe aux championnats d’Asie sans hijab

En pleine révolte des femmes iraniennes contre le port obligatoire du voile, la grimpeuse Elnaz Rekabi a participé à une compétition internationale sans hijab.

Un geste symbolique. Elnaz Rekabi, une grimpeuse iranienne, a participé aux Championnats asiatiques d'escalade de Séoul (Corée du Sud) sans porter le hijab, vêtement religieux pourtant imposé par sa fédération.

Bien que vêtue d'un pantalon et d'un maillot à manches longues couvrant presque tout son corps - une tenue qui tranche avec celle de ses concurrentes en short-débardeur - l'athlète a concourru avec un simple bandeau dans les cheveux.

In a historic move, Iranian athlete Elnaz Rekabi who represented Iran at the Asian Climbing Competitions finals in Seoul, competed without hijab, disobeying the Islamic Republic's restrictions for female athletes. pic.twitter.com/KvxE5NoQLi

