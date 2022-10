Elections de mi-mandat aux Etats-Unis : Barack Obama en campagne pour les démocrates

Les démocrates sont rentrés dans la dernière ligne droite de leur campagne, à vingt jours des élections de mi-mandat, et comptent sur un atout de taille, le 44e président des Etats-Unis Barack Obama.

Un retour en force de Barack Obama ? Alors que les élections de mi-mandat (mid-term) se tiendront le 8 novembre prochain aux Etats-Unis, l'ancien président américain Barack Obama devrait jouer un rôle important durant cette campagne.

Ce mercredi 19 octobre, il a d'ailleurs publié une vidéo sur Twitter dans laquelle il a rappelé l'importance du vote lors des élections de mi-mandat, pour un citoyen américain.

Election Day is right around the corner, and I want to be clear about what’s at stake. Our fundamental rights are on the ballot – especially women’s reproductive rights.





So don't sit this election out. Make a plan to vote right now at https://t.co/NKXRGMYABn.

